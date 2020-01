© foto di Alessio Del Lungo

"Eriksen all'ultima curva". Questo il titolo che utilizza Tuttosport in edicola questa mattina al suo interno, alle pagine 16 e 17, sull'Inter. Lunedì il danese a Milano da Conte: affare da 80 milioni. Giornata frenetica di incontri e telefonate per convincere gli Spurs che hanno ceduto per 15 milioni subito più 5 di bonus. Il via libera dopo la gara di FA Cup di oggi.