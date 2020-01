© foto di Alessio Del Lungo

"Eriksen si fa! Assalto finale e riecco Llorente". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 12, all'Inter. Proseguono le trattative per il passaggio di Politano al Napoli con l'approdo ad Appiano dell'attaccante spagnolo, che stopperebbe l'arrivo di Giroud. Oggi si può chiudere l'operazione con il Tottenham per l'arrivo del danese. Affondo anche per Chong, conteso dalla Juventus: offerto un quinquennale da 2 milioni a salire.