Tuttosport sull'Inter: "Esposito boom. Ora l'esordio in A"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter di Antonio Conte al suo interno, a pagina 15, con il seguente titolo: "Esposito boom. Ora l'esordio in A". Dopo l'ottima prova contro il Borussia Dortmund - si legge -, dove ha sostituito Lukaku, il classe 2002 scalpita ed è pronto per giocare sabato contro il Parma.