© foto di Alessio Del Lungo

"Gli Icardi in vacanza, se ne parla a fine mese". Questo il titolo sull'Inter che utilizza Tuttosport in edicola questa mattina al suo interno a pagina 18. Congelata la pratica relativa all'attaccante dei nerazzurri. La società adesso è al lavoro per trovare un accordo con il Cagliari e con la Roma per arrivare a Nicolò Barella ed Edin Dzeko.