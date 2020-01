© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 13, uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "In estate arriva Kumbulla". Colpo in prospettiva della società nerazzurra che prenota il classe '99 sul quale era forte anche l'interesse del Napoli: nell'affare pure Dimarco che andrà subito a Verona.