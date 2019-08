Tuttosport sull'Inter: "Kostic o Kurzawa"

© foto di stefano tedeschi

In taglio laterale di prima pagina, sull'edizione odierna di Tuttosport, trova spazio anche il mercato dell'Inter, che cerca ulteriori rinforzi per le corsie laterali. Dopo il tentativo per Biraghi della Fiorentina, con l'idea che resta ancora in piedi nonostante il muro di Dalbert, i nerazzurri starebbero pensando a uno tra Kostic e Kurzawa: il primo è reduce da una stagione in cui è risultato devastante con 10 gol e 13 assist con la maglia dell'Eintracht Francoforte, mentre il secondo è in uscita dal Paris Saint Germain.