Tuttosport sull’Inter: “L'ora della sveglia. I nuovi arrivati devono dare di più”

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno sull’Inter con il titolo seguente: “L'ora della sveglia. I nuovi arrivati devono dare di più". Hakimi, Kolarov e Vidal, tranne qualche lampo, non hanno ancora inciso e sono chiamati a farlo a breve. Il serbo ed il cileno non hanno certo mostrato la via da seguire al classe ‘98 che, più giovane e alle prese con un nuovo campionato, ha più attenuanti. Il club dall’ex Roma e da Vidal si attende un surplus di esperienza e non di disattenzioni letali.