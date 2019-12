© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 12, uno spazio all'Inter con questo titolo: "Lukaku da pure il mercato!". Marotta e Ausilio a caccia di rinforzi a costo zero. Si guarda alla difesa e all'attacco: Sanchez può tornare allo United e Politano ha molte offerte. Può essere decisivo l'attaccante belga per strappare il sì di Mertens e Vertonghen: connazionali e futuri svincolati.