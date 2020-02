© foto di Alessio Del Lungo

"Lukaku: Icardi chi?". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 10 e 11, all'Inter. Un messaggio forte: "Tifosi, è arrivato un nuovo re in città". La frase postata dal bomber subito dopo la vittoria nel derby. Tutti pazzi per il belga che ha frantumato i record dei grandi interisti del passato.