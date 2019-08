Tuttosport sull'Inter: "Lukaku primo show. Quattro gol nel test"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter a pagina 19 con il titolo seguente: "Lukaku primo show. Quattro gol nel test". Il belga è già leader realizza un poker segnando due gol di testa, uno di destro e uno di sinistro. Settimana prossima altro test in famiglia per fare le prove generale in vista della prima giornata di campionato al Meazza contro il Lecce di Liverani.