Tuttosport sull'Inter: "Lukaku vede le stelle"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 10, uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Lukaku vede le stelle". Il belga se fa gol può eguagliare Ronaldo e Milito. Il Fenomeno e il Principe unici tra i grandi bomber della storia nerazzurra a segnare in 4 delle prime 5 partite in campionato: il belga è a 3 su 4.