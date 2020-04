Tuttosport sull'Inter: "Marotta: un tris a zero"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 23, uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Marotta: un tris a zero". Mertens, Giroud e Vertonghen sono gli obiettivi tra gli svincolati per rinforzare i nerazzurri che verranno. L'attaccante del Napoli sarebbe un'ottima spalla per Lukaku e Lautaro, se resterà. Conte voleva Giroud già a gennaio, mentre il difensore belga è perfetto per affiancare Bastoni.