Tuttosport sull'Inter: "Marusic o Lazzari per Conte"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio al mercato dell'Inter con il titolo: "I nerazzurri sulla fascia: Marusic o Lazzari per Conte". Il sogno - si legge - resta Chiesa, ma ormai per l'esterno della Fiorentina la Juventus è in vantaggio. Le alternative che portano alle ali di Lazio e SPAL hanno il pregio di saper anche difendere.