Tuttosport sull'Inter: "Non solo tagli, ma ingaggi virtuosi"

"Non solo tagli, ma ingaggi virtuosi". Questo il titolo che Tuttosport, in edicola questa mattina, dedichi all'Inter. Il club nerazzurro non ha fretta di decurtare gli stipendio. Tra i grandi club di A è quello che, in base al bilancio, ha miglior rapporto tra stipendi e fatturato: 26%. I nerazzurri - si legge a pagina 25 - contro il 36% della Juventus e il 38% del Milan.