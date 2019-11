Tuttosport sull'Inter: "Obbedire a Conte"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio all'Inter, a pagina 15, con il seguente titolo: "Obbedire a Conte". Giroud, Darmian e Vidal: ecco i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio per accontentare il tecnico. Dopo lo sfogo di Dortmund, a gennaio i nerazzurri torneranno sul mercato. Tra sogni, opportunità e investimenti, si cominciano ad individuare i profili prescelti per rafforzare la squadra.