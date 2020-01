© foto di Alessio Del Lungo

"Obiettivo Erikesen: Marotta accelera". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 14, all'Inter. Giorni intensi per l'ad dell'Inter: è atteso nelle prossime ore a Milano l'agente del danese per trattare, poi sarà da convincere il Tottenham. Il club nerazzurro vuole rinforzare il centrocampo.