© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 14, all'Inter con questo titolo: "Occasione: Florenzi in saldo". Il giallorosso potrebbe essere il classico low cost: a gennaio può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Non rientra nei piani di Fonseca e piace molto ad Antonio Conte che, da ct, gli ha fatto giocare 17 gare su 25.