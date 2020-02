vedi letture

Tuttosport sull'Inter: "Per Eriksen test con vista Juve"

"Per Eriksen test con vista Juve". Questo il titolo che Tuttosport utilizza per parlare dell'Inter questa mattina al suo interno, alle pagine 14 e 15. Il danese sarà titolare questa sera contro il Ludogorets. Se mostrerà di aver compiuti passi in avanti - si legge - potrebbe partire titolare con i bianconeri: ancora però non è al top della condizione.