Tuttosport sull'Inter: "Perisic, il gioco si fa duro"

"Perisic, il gioco si fa duro". Questo il titolo utilizzato da Tuttosport per parlare di Inter al suo interno a pagina 22. Il croato dopo l'esordio a Lugano nel nuovo ruolo adesso sarà impegnato in test di ben altro livello contro Manchester United, Juventus e Paris Saint Germain: tre veri e propri esami per capire a che punto è con la sua nuova posizione in campo.