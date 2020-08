Tuttosport sull'Inter: "Petrachi per Conte"

"Petrachi per Conte", è il titolo in taglio alto di Tuttosport sull'Inter. Oggi andrà in scena il tanto atteso vertice tra Zhang e Antonio Conte che deciderà il futuro del club nerazzurro, ma il presidente dell'Inter ha intenzione di provare a calare un jolly importante per tentare di convincere il tecnico a rimanere. Per evitare il divorzio il presidente vorrebbe affiancare a Conte un direttore sportivo gradito al tecnico, che potrebbe rispondere al nome di Petrachi. Ma nel frattempo si è già cautelato con il sì di Massimiliano Allegri.