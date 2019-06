© foto di Alessio Del Lungo

"Pinamonti da Conte!". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica all'Inter e all'attaccante trentino a pagina 25. Nonostante le molte offerte infatti il classe '99 andrà a Lugano in ritiro. Sono almeno dieci i club che hanno chiesto informazioni (per ultimo il Borussia Dortmund) e Mancini è pronto a convocarlo con i big.