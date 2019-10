Tuttosport sull'Inter: "Politano prenota il Sassuolo"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Politano prenota il Sassuolo". L'italiano - si legge - è la prima alternativa a Lukaku e Martinez ed è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, punto che va a suo favore per il lunch match che si disputerà questa domenica.