Tuttosport sull'Inter: "Preso Barella, passi avanti per Lukaku"

© foto di Alessio Del Lungo

"Preso Barella, passi avanti per Lukaku". Così Tuttosport a pagina 14 sul mercato dell'Inter. Per l'azzurro al Cagliari andranno 45 milioni più bonus. Ieri incontro tra Ausilio e i dirigenti del Manchester United per il belga, ma gli inglesi chiedono 85 milioni mentre i nerazzurri non ne vorrebbero spendere più di 70. La trattativa per cercare di regalare a Conte il centravanti richiesto proseguirà comunque nei prossimi giorni.