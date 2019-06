Tuttosport sull'Inter: "Prigioniera di Icardi"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, alle pagine 10 ed 11, un approfondimento sulla situazione dell'Inter con il titolo: "Nerazzurri prigionieri di Icardi". Le ipotesi sono due: se rimane è una grana per Conte anche perché salterebbe il tesoretto per arrivare ai rinforzi e il rapporto con l'ambiente andrebbe ricucito, mentre se parte sono già pronti i colpi da big con Marotta e Ausilio che accontenterebbero il nuovo tecnico. Chiesa e Lukaku - si legge - in cima alla lista della spesa.