© foto di stefano tedeschi

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport viene dato ampio spazio al mercato dell'Inter, che è pronta ad una vera e propria rivoluzione sulle fasce. Piero Ausiliio è stato più volte ad osservare l'Atalanta per Remo Freuler e Duvan Zapata, venendo però stregato dal giovane Robin Gosens, che per età e caratteristiche piace molto all'Inter. Per la fascia destra invece il duello è tra Danilo del Manchester City e Matteo Darmian del Manchester United. Spazio anche per una pazza idea Perisic: se non dovesse essere ceduto potrebbe ritagliarsi un nuovo ruolo da terzino nella prossima Inter. Chiusura su Diego Godin, che ieri ha annunciato in lacrime il suo addio all'Atletico Madrid: arriverà all'Inter a parametro zero.