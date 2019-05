Tuttosport sull'Inter: "Romelu Lukaku è l'uomo dei sogni"

Nelle pagine interne di Tuttosport si incomincia a parlare diffusamente di calciomercato. Interessante in particolare la pagina sui possibili movimenti di mercato dell'Inter, che probabilmente dovrà andare alla ricerca dell'erede di Mauro Icardi. In tal senso, il nome nuovo è rappresentato dal belga Romélu Lukaku, soprattutto nel caso in cui il nuovo allenatore dei nerazzurri dovesse essere Antonio Conte. L'alternativa potrebbe essere Edin Dzeko, la cui conferma alla Roma non è sicura al 100%.

Zaniolo, under che vale oro - A proposito di mercato, Tuttosport parla anche di giovani e di valutazioni economiche. In tal senso, Nicolò Zaniolo, talentuoso fantasista della Roma, vale letteralmente oro: oltre 67 milioni di euro secondo la classifica stilata dalla Cies, dietro soltanto ad altri due assi come Sancho e Guendouzi. Al centrocampista ha peraltro pensato anche la Juventus, che potrebbe cominciare a trattare da una base di circa 40 milioni. Oltre a Zaniolo, sono presenti altri quattro italiani in questa classifica: Donnarumma, Kean, Bastoni e Pellegri.

Percassi annuncia: Gasp resta - Notizia non certo di secondo piano per quanto riguarda l'Atalanta e il principale artefice del suo miracolo, il tecnico Gian Piero Gasperini. Il presidente degli orobici Percassi ha infatti annunciato che l'allenatore resterà a Bergamo: l'intenzione della proprietà sarebbe addirittura quella di blindarlo a vita.