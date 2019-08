© foto di stefano tedeschi

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport oggi in edicola dedicato all'attacco dell'Inter che, perso Dzeko, si è fiondata su Alexis Sanchez del Manchester United, con Marotta che chiude un altro accordo con i Red Devils dopo quello per Romelu Lukaku. "Sanchez sì, Dybala no", titola così il quotidiano torinese. Sfuma definitivamente così l'idea di uno scambio con la Juventus tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Su Icardi resta così il Napoli, in pressing nelle ultime ore, ma l'argentino vuole solo i bianconeri.