Tuttosport sull'Inter: "Skriniar che succede? Così rischi la cessione"

© foto di Alessio Del Lungo

"Skriniar che succede? Così rischi la cessione". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina, dedica all'Inter al suo interno, a pagina 11. In tre degli ultimi quattro gol subiti dai nerazzurri non è parso irreprensibile. Essere schierato a sinistra non lo agevola. Valutato 75-80 milioni: ecco perché potrebbe partire.