© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Spalletti demolisce Icardi". Questo il titolo in prima pagina di Tuttosport di questa mattina, con il tecnico che dopo la sconfitta contro la Lazio ha affermato: "Deve stare fuori per come si è comportato. Umiliante la trattativa per convincerlo a mettersi la maglia dell'Inter. La differenza la fanno Ronaldo e Messi, non lui".