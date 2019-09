© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 17, all'Inter con una clamorosa indiscrezione: "Super colpo a zero: il sogno è Eriksen". Se il centrocampista non rinnova con il Tottenham l'affare è possibile e Marotta ha già preso le coordinate dell'operazione: sul danese c'è l'interesse di tutte le big d'Europa.