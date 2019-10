Tuttosport sull'Inter: "Tutto su Lautaro e Esposito scalpita"

"Tutto su Lautaro e Esposito scalpita". Così titola in taglio laterale in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sull'Inter. Oggi alle ore 18, infatti, la formazione del mister Antonio Conte sfiderà il Parma. L'ex tecnico della Juventus e del Chelsea punterà tutto sull'argentino Lautaro Martinez per l'attacco ma anche Esposito, reduce da un grande esordio in Champions League, scalpita.