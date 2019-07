Tuttosport sull'Inter: "Un rientro cruciale"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno a pagina 19 all'Inter con il titolo seguente: "Un rientro cruciale". Conte gioca in attacco, arriva Lautaro Martinez. L'argentino, dopo una brillante Coppa America in cui ha realizzato 2 gol in 4 presenze da titolare della sua Nazionale, si mette agli ordini del tecnico. E accende subito i tifosi nerazzurri.