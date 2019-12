© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 13, uno spazio anche all'Inter con il titolo seguente: "Urgenza a sinistra, c'è Marcos Alonso". Marotta - si legge - prova ad accontentare le richieste di Conte che si trova a dover convivere con i continui fastidi per Asamoah e con le non esaltanti prestazioni di Biraghi.