Tuttosport sull'Inter: "Via Icardi? Sì, ma per 80 milioni"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport, questa mattina in edicola, dedica uno spazio all'Inter al suo interno a pagina 20 con questo titolo: "Via Icardi? Sì, ma per 80 milioni". A Milano sponda nerazzurra è caccia al bomber con Conte che ha scelto Dzeko come sostituto, ma il gioco a incastri può portare a Dybala. Per la sinistra sono in due in ballottaggio: Biraghi e Rebic. E per Dalbert si rifà sotto il Nizza.