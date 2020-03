Tuttosport sull'Inter: "Vita da ex svincolati: De Vrij ride, Godin no"

"Vita da ex svincolati: De Vrij ride, Godin no". Questo il titolo che Tuttosport questa mattina dedica a pagina 25 all'Inter. Destini opposti per i due difensori nerazzurri. L'ex laziale, sempre al top, è stato un affare e adesso vale almeno 50 milioni di euro. L'uruguaiano stenta e potrebbe partire, ma il suo ingaggio scoraggia molti.