Tuttosport sull'Inter: "Zapata e Rebic le alternative"

© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina, al suo interno, a pagina 16, ha dedicato un approfondimento al mercato dell'Inter con questo titolo: "Zapata e Rebic le alternative". Il colombiano blindato, il croato non è un panzer, anche se i nerazzurri non si arrendono sui big. Dovessero complicarsi tutte le piste che portano a Lukaku, Dybala, Dzeko e Cavani l'Inter ripiegherebbe sul centravanti dell'Atalanta, molto seguito durante l'anno.