Tuttosport sull'Italia: "Esagerati!"

© foto di stefano tedeschi

"Esagerati!" Così titola in taglio alto l'edizione odierna di Tuttosport in merito all'Italia che ieri sera si è imposta per 9 a 1 sull'Armenia nell'ultima gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo, chiuso con dieci vittorie in dieci gare. Nuovo primato per l'Italia: sono undici le vittorie consecutive, Gioco frizzante da parte dell'Italia, con meccanismi ben collaudati e che fanno divertire. Gli Azzurri accendono gli entusiasmi in vista di Euro2020.