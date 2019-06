© foto di stefano tedeschi

"Su la testa ragazzi, non è finita", questo il titolo scelto in taglio alto dall'edizione odierna di Tuttosport e dedicato alla Nazionale Under 21 azzurra, sconfitta ieri sera per una rete a zero dalla Polonia nella seconda gara dell'Europeo di categoria. Ora i ragazzi di mister Di Biagio, fermi a 3 punti in classifica, dovranno battere sabato il Belgio cercando la goleada e poi dare un occhio ai risultati sull'altro campo e agli altri gironi, prima di sapere se sono riusciti a staccare il pass per le semifinali e per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si complica l'Europeo degli azzurrini, che non sono riusciti a ribaltare la rete subita in avvio dalla Polonia, nonostante un assedio importante alla porta di Grabara.