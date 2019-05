Tuttosport sull’Under21: “Italia, il faro è Tonali”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazio anche all’Italia Under 21 impegnata agli Europei di categoria che partiranno fra poco più di 20 giorni, e si disputeranno nel nostro paese, nelle pagine interne di Tuttosport che pone l’accento su Sandro Tonali, regista del Brescia, che sarà il faro di una squadra che al momento non può contare su big come Donnarumma, Mancini, Pellegrini, Barella, Zaniolo, Chiesa e Kean tutti assenti nelle pre convocazioni. Questi calciatori, che probabilmente saranno chiamati dal ct Mancini per la Nazionale maggiore in vista delle qualificazioni per i prossimi Europei potrebbero comunque rientrare in corsa anche per l’Under 21 visto che Di Biagio avrà tempo fino al 6 giugno per comunicare la lista definitiva.

Tonali il faro - Il centrocampista classe 2000 ha vissuto un’annata magica con il Brescia, promosso in Serie A da primo della classe, ha assaggiato già la Nazionale maggiore e all’Europeo potrebbe consacrarsi a livello continentale.