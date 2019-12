Tuttosport sulla B: “Pordenone e Cittadella, il vento del nord-est”

“Pordenone e Cittadella, il vento del nord-est”, titola così nella pagina dedicata alla Serie B Tuttosport in edicola soffermandosi su due rivelazioni della cadetteria. “Questa volta la favola del nord-est viene da due club che sognano la prima volta in Serie A, e per entrambe sarebbe un’impresa titanica. - si legge nel pezzo - Perché il Cittadella è espressione di una cittadina in provincia di Padova di poco più di 20mila abitanti. E Pordenone è sì la squadra di un capoluogo di provincia, ma oggi i Ramarri sono in attesa del nuovo stadio, nel frattempo giocano la prima stagione di B a Udine e non più tardi di 11 anni fa militavano in Eccellenza”.