Tuttosport sulla C: “Colpaccio del Monza. Preso Mota Carvalho”

Spazio al mercato di Serie C nelle pagine interne di Tuttosport in edicola che apre con il colpo di mercato della premiata ditta Berlusconi-Galliani: “Colpaccio del Monza. Preso Mota Carvalho”. Il giovane attaccante dopo sei mesi alla Juventus U23 si trasferisce in Lombardia ed è il secondo rinforzo, anche in vista Serie B, della capolista indiscussa del Girone A.