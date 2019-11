© foto di Andrea Giannattasio

Spazio alla sfida in salva veneta fra Vicenza e Padova per la testa del Girone B di Serie C su Tuttosport che titola: “Fra Vicenza e Padova sarà duello infinito”. Le due squadre si stanno infatti dando il cambio al primo posto con i biancorossi che hanno sorpassato nuovamente i biancoscudati in vetta. Ma occhio anche a Sudtirol (che ha battuto proprio il Padova agganciandolo in classifica), Carpi e Feralpisalò. Tutte pronte a sgambettare le due grandi del girone.