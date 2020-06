Tuttosport sulla C: “Reggiana in vantaggio. In caso di stop sarà B”

“Reggiana in vantaggio. In caso di stop ai play off per colpa del Coronavirus salirebbe in Serie B per algoritmo”, titola così nelle pagine dedicate alla Serie C il quotidiano torinese Tuttosport facendo il punto sulla situazione dei play off alla luce delle sei rinuncie di ieri e in vista della finale di Coppa Italia Serie C in programma il 27 giugno fra Juventus U23 e Ternana.

“Prima di entrare nel dettaglio di playoff e playout, occorre ricordare che la nuova norma stabilisce che qualora per problemi legati al Covid non si potesse proseguire sino in fondo, verrebbe utilizzato l’algoritmo utile per modificare la classifica all’ultima giornata della regular season disputata e in base a questo calcolo che tiene conto dei punti ottenuti, (media in casa, media trasferta per le partite da giocare) salirebbe in serie B la Reggiana in quanto gli emiliani vantano un punteggio finale di 76,8354, migliore del Bari (76,5090) e del Carpi (76,4524). - si legge all’interno - Dunque dal punto di vista psicologico la Reggiana gode di questo piccolo vantaggio che tradotto in termini pratici qualora si arrivasse sino alla finale permetterà agli emiliani di giocare comunque tutte le partite, compresa la finalissima, in casa in quanto nel proprio stadio scenderà in campo sempre la meglio classificata in base alle classifiche ritoccate con l’algoritmo”.