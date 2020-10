Tuttosport sulla gara annullata: "Juve-Napoli è solo l'inizio"

"Juve-Napoli è solo l'inizio". Questo il titolo a pagina 12 che Tuttosport dedica alla questione legata alla gara annullata tra i bianconeri e i partenopei di qualche settimana fa: "Oggi la sentenza di primo grado. Ora in Lega si aspettano il 3-0 ma in appello verrebbe ribaltato il risultato. Al tribunale d'appello c'è Sandulli che ha già annunciato: la classifica non si fa co il Covid".