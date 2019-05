Tuttosport sulla Juve: "Prima Kean 2024, poi affondo Icardi-Chiesa"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne di Tuttosport si comincia a parlare di calciomercato con ampio spazio al mercato della Juventus, che in primo piano vede il rinnovo di Moise Kean fino al 2024 per poi passare all'attacco per Mauro Icardi e Federico Chiesa. Il sacrificato potrebbe essere Mario Mandzukic. C'è poi attesa per il sì di Adrien Rabiot che arriverebbe a parametro zero. Spazio anche per Cristian Romero: il centrale argentino ha convinto la dirigenza bianconera e potrebbe abbracciare la Juventus già a Luglio.

Pereyra, si riparte - Roberto Pereyra è uno dei pallini di mister Mazzarri, ma allo stesso tempo è un obiettivo molto costoso per il patron Urbano Cairo: nonostante questo rimane una delle priorità per il prossimo calciomercato del Torino. I granata sono alla ricerca di 4 o 5 rinforzi per la prossima stagione, spalmati in ogni reparto.

Bakayoko-Gattuso, firmata la pace - Spazio anche alla vicenda che ha visto protagonisti il tecnico del MIlan Gennaro Gattuso e il centrocampista Tiémoué Bakayoko: il chiarimento è arrivato a Milanello davanti a Leonardo e Maldini, c'è ancora un obiettivo da inseguire e ci sarà bisogno di tutti.