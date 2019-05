Tuttosport sulla Juventus: "Chiesa resta in vetta alla lista"

Spazio anche per il mercato in casa Juventus sulle colonne interne dell'edizione odierna di Tuttosport. Il primo titolo è per l'esterno della Fiorentina: "Chiesa resta in vetta alla lista". La Juventus vuole iniziare un progetto giovani a cui si sta dedicando il ds Fabio Paratici: Federico Chiesa è il primo nome della lista, ma non tramonta l'idea Matthjis De Ligt, anche se la concorrenza è tanta. A centrocampo Aaron Ramsey è stato il primo innesto, ma non sarà l'unico: il grande obiettivo è Paul Pogba, che potrebbe arrivare insieme ad Adrien Rabiot.