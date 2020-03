Tuttosport sulla Juventus: "Pogba non più per 100 milioni"

vedi letture

"Pogba non più per 100 milioni". Questo il titolo che Tuttosport dedica alla Juventus al suo interno, a pagina 17, in edicola questa mattina. Le chiavi bianconere per il francese diventerebbero - si legge - Dybala o Pjanic. Inter e Milan: la cessione di Perisic porterebbe in dote Tolisso, quella di Paquetà avvicinerebbe Paredes.