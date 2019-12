© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla Juventus ed al suo tecnico Maurizio Sarri, che sta studiando il piano per rilanciare la squadra. I bianconeri sono in ritardo rispetto alla scorsa stagione di ben sette punti, frutto di sei reti in meno e sette subite in più. Il tecnico chiede meno distrazioni e più concretezza sotto porta, ma si professa sereno per il futuro.