Tuttosport sulla ripartenza della Serie D: "Il protocollo è inapplicabile"

Guarda alla ripartenza della Serie D il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sui punti critici della vicenda: "Il protocollo è inapplicabile", l'apertura. Si va poi nel dettaglio del protocollo stesso: "E' stato applicato queste settimane in una situazione emergenziale in Lega Pro per i playoff ed i playout, con costi ingenti per le società, pur dovendo disputare un numero ristretto di partite, tutte in tempi brevi. Pensare di poterlo attuare per tutta la durata della prossima stagione, con tamponi ogni 4 giorni, sarebbe una follia oltre che una violenza fisica verso i calciatori. In particolar modo nel vastissimo mondo dei Dilettanti [...] Perdurando però la situazione attuale dei protocolli, appare ardua se non irrealizzabile la ripresa dell'attività. Si attende quindi con trepidazione la pubblicazione delle nuove procedure da seguire".