Tuttosport sulla ripartenza: “Protocollo caro per la C: vero, però...”

“Protocollo caro per la C: vero, però...”, così titola Tuttosport sulla possibile ripartenza della Serie C facendo il punto sulle difficoltà e le ragioni dei presidenti che si oppongono al ritorno in campo: “Il costo per attivate gli allenamenti va da 98mila a 146mila euro. - si legge nel sottotitolo - Molti, ma nella scorsa stagione la Lega Pro ha speso 5 milioni solo per i compensi degli agenti”.